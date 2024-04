Na izvozu pri Senožečah dve osebi huje poškodovani, tri lažje

Koprski policisti so bili včeraj ob 9.49 obveščeni o prometni nesreči na avtocestnem izvozu pri Senožečah. Ugotovili so, da je prometno nesrečo povzročila 36-letna voznica osebnega avtomobila, ki je pripeljala z avtoceste in se vključevala na regionalno cesto. Pri tem je v križišču izsilila prednost 54-letnemu državljanu Italije, sicer vozniku osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljal po regionalni cesti. Povzročiteljica je bila v prometni nesreči lažje telesno poškodovana, medtem ko je bil voznik iz Italije huje telesno poškodovan. V njegovem vozilu se je huje poškodoval eden od sopotnikov, dva pa sta se lažje poškodovala. Zoper povzročiteljico bodo policisti zaradi storitve povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti podali kazensko ovadbo.