(Brezplačno) z lipicanci po Ljubljani

LJUBLJANA- Ob 440. obletnici Kobilarne Lipica bo topot kopit znova odmeval tudi po Prešernovem trgu, Tromostovju in ulicah Ljubljane. Lipicanci se tokrat vračajo v Ljubljano s kočijo, ki se je po ulicah prvič podala v sredo in vožnjo začela na Kongresnem trgu.

Obiskovalci se bodo s kočijo lahko peljali ob sredah popoldne ter ob četrtkih dopoldne in popoldne. Kočija bo sprejela do štiri potnike, vožnja bo brezplačna, potniki pa bodo v zameno plačila vtise z vožnje delili s svojimi prijatelji na družbenih omrežjih in tako prispevali k promociji Ljubljanein 440. obletnice Kobilarne Lipica.

Začetna točka voženj v parku Zvezda pa bo obenem točka, kjer bodo lahko mimoidoči in potniki v juliju in avgustu izvedeli več o turistični ponudbi Lipice in celotnega Krasa.