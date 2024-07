Goljufi pozivajo k plačilu smetarine

Iz podjetja Isontina Ambiente opozarjajo, da neznani goljufi pošiljajo uporabnikom sporočila preko elektronske pošte, s katerimi zahtevajo plačilo smetarine Tari. Na podjetju Isontina Ambinte so v četrtek obravnavali tri tovrstne primere, in sicer po enega v Ronkah, Gorici in Vilešu. Sporočila je po elektronski pošti uporabnikom poslalo lažno podjetje Ambiente.Eco, ki v resnici ne obstaja. Iz podjetja Isontina Ambiente opozarjajo, da gre očitno za poskus goljufije, ki mu ne gre nikakor nasesti. Sporočila z zahtevki plačil so sicer prejela tri podjetja, ne pa gospodinjstva. Po vsej verjetnosti so tovrstna sporočila prejeli še drugi uporabniki, vendar so najverjetneje takoj zavohali poskus prevare in sporočila kratkomalo izbrisali.