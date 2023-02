Burja dosegla hitrost 120 km/h in povzročala nevšečnosti

V noči na nedeljo so se pojavljale zmerne padavine z občasno povečano jakostjo, mestoma je snežilo tudi v najvišjih predelih Kraške planote. Močna burja in severovzhodni veter sta včeraj v večjem delu dežele povzročala težave. Gasilci so na Tržaškem posredovali več kot tridesetkrat zaradi zlomljenih vej, podrtih dreves, padajočega ometa, podrtih ograj, premaknjenih zabojnikov za smeti ter med drugim za zavarovanje gradbenih odrov ali žerjavov. Po vsej deželi je bilo na delu tudi več kot trideset prostovoljcev civilne zaščite, ki so posredovali z 12 vozili. Večkrat so posredovali tudi pripadniki obalne straže, ki so nudili pomoč ladjam, zasidranim v Tržaškem zalivu, ki so bile v težavah.

V Tržaškem zalivu je danes zjutraj še pihala močna burja, od popoldanskih ur bo začela počasi nekoliko slabeti. V prihodnjih dneh bo povečini zmerna.