Cene plina v Evropi danes najnižje po 22. juniju

Medtem ko evropska komisija pripravlja mehanizem za omejitev cen na glavnem evropskem vozlišču za trgovanje s plinom TTF so cene plina v Evropi danes dosegle najnižjo raven v skoraj štirih mesecih. Vzrokov za tak trend naj bi bilo več. Skladišča plina so namreč skoraj polna, pričakuje se razmeroma mila zima, proizvodnja vetrne energije pa se je občutno povečala. Novembrske terminske pogodbe za megavatno uro zemeljskega plina z nizozemskega vozlišča TTF so bile med današnjim trgovanjem začasno pri 132,13 evra oz. najnižje po 22. juniju. Okoli 9.30 je bila cena za megavatno uro pri 133 evrih, s tem pa 6,3 odstotka pod izhodiščem.

Po podatkih združenja sistemskih operaterjev plinske infrastrukture v EU Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI) se dobro polnijo skladišča plina po vsej Evropi. V celotni EU so bile skladiščne zmogljivosti v soboto v povprečju zapolnjene 92,08-odstotno, s čimer so že močno nad ciljem Evropske komisije, po katerem je morala biti zapolnjenost do 1. oktobra 80-odstotna.

Nemčija je skladišča doslej napolnila 95,63-odstotno, uspešne so tudi države, kjer ima skladiščne zmogljivosti zakupljene slovenski veletrgovec s plinom Geoplin. V Avstriji so bila skladišča plina v soboto o zapolnjena 86,24-odstotno, na Hrvaškem 96,18-odstotno, v Italiji pa 93,91-odstotno.

Osnutek predloga, ki ga bo evropska komisija predstavila v torek, predvideva vzpostavitev mehanizma za omejevanje cen na nizozemskem vozlišču za trgovanje z zemeljskim plinom TTF, ki velja za glavno trgovalno vozlišče v Evropi. V okviru mehanizma, ki bi se sprožil, ko bi bilo treba, bi vzpostavili dinamično omejitev cen za transakcije na TTF, kar naj bi preprečilo ekstremno nihanje cen, pa tudi špekulacije, ki lahko državam članicam otežijo zagotavljanje plina.