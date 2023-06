Center Aletti: Rupnik je sam želel izstopiti iz jezuitskega reda

Potem ko so v četrtek iz Družbe Jezusove sporočili, da so zoper patra Marka Ivana Rupnika, obtoženega spolnih, psihičnih in duhovnih zlorab, sprožili postopek za izključitev, se je danes na te vesti odzval Center Aletti, ki ga je dolgo vodil sam Rupnik. V sporočilu za javnost, pod katerega se je podpisala direktorica centra Maria Campatelli, je navedeno, da pravzaprav Rupnik sam vložil prošnjo za izstop iz jezuitskega reda. To naj bi Rupnik, ki je nekoč poučeval verouk na slovenskih šolah v Gorici, storil že 21. januarja, ker naj bi »povsem umanjkalo zaupanje v njegove predstojnike, ko so ti žal večkrat dokazali, da so naklonjeni medijski kampanji, osnovani na obrekovalnih in nedokazanih obtožbah,« so zapisali.

Iz istih razlogov naj bi se za odhod izpod jezuitskega okrilja odločili tudi pri Centru Aletti, je v imenu te ustanove in celotne ekipe, ki tam deluje, navedla Maria Campatelli.