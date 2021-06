Mlajšim od 60 let, ki so bili cepljeni s prvim odmerkom cepiva AstraZeneca, bodo po novem drugič vbrizgali mRNK cepiva, kakršna sta razvila Pfizer/BioNTech in Moderna. Odločitev je sprejel italijanski znanstveni in strokovni svet, naznanil pa jo je zdravstveni minister Roberto Speranza. Vektorsko cepivo, kakršno je razvila družba AstraZeneca, pa bodo uporabljali le za starejše od 60 let, pri katerih je glede na empirične študije sicer že redka možnost krvnih strdkov bistveno manjša.