Na Črnem Kalu huje poškodovana sopotnica na motorju

Koprski policisti so včeraj ob 14.33 posredovali na Črnem Kalu, kjer sta bila v prometno nesrečo vpletena voznik motornega kolesa in sopotnica. Ugotovili so, da je 52-letni moški vozil motorno kolo iz smeri Kozine proti Kopru. Pri gostinskem lokalu na Črnem Kalu je dohitel pred njim vozeči osebni avtomobil, ki je takrat zmanjševal hitrost. Zaradi neprilagojene hitrosti se voznik motornega kolesa ni uspel pravočasno ustaviti pred oviro, zato je močno zaviral, pri čemer sta s sopotnico padla. 51-letna sopotnica se je huje telesno poškodovala. Zoper voznika motornega kolesa sledi kazenska ovadba.