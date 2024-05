Pred vodilnim Pogačarjem nekaj mirnih dni

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) bo kot vodilni v skupnem seštevku začel tretjo etapo od Novare do Fossana (166 km). Trasa bo tokrat ravninska in ob koncu namenjena predvsem najbolj vzdržljivim sprinterjem, medtem ko bo skušal Pogačar v rožnati majici vodilnega varno priti do cilja v času glavnine.

Pogačar je po tretjem mestu v prvi etapi in zmagi v drugi prevzel skupno vodstvo in ima pred najbližjima zasledovalcema, drugim Britancem Geraintom Thomasom (Ineos Grenadiers) in Kolumbijcem Danielom Martinezom (Bora-hansgrohe), že 45 sekund naskoka.

Petindvajsetletnik je po drugi etapi po ciljnem vzponu na svetišče Oropa dejal, da je zdaj pred njim nekaj etap z bolj sproščenim dirkanjem, v katerih bo pomembno varno priti do cilja.

Tretja etapa se bo začela v Novari in končala po 166 km v Fossanu. Kolesarje slabih pet kilometrov pred koncem čaka 1,5 km dolg odsek navkreber s povprečnim naklonom 5,3 %, ki bi lahko od boja za zmago oddaljil nekatere sprinterje.

Na dirki sicer nastopajo še trije Slovenci, danes pa bo na račun prišel predvsem Luka Mezgec. Ta bo v ekipi Jayco-AlUla v sprintih skrbel za svojega kapetana Avstralca Caleba Ewana in ga skušal pripeljati v boj za etapno zmago.

Mezgec, kot je to običajno, ne dirka na skupni seštevek, v katerem je po dveh etapah na 143. mestu. Ostala dva Slovenca, Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) in Domen Novak (UAE Team Emirates), sta v skupnem seštevku 24. oziroma 61.

Tratnik bo na Giru iskal priložnosti v morebitnih pobegih, ko ne bo pomagal mlademu Belgijcu Cianu Uijtdebroeksu, medtem ko je Novak pomočnik rojaku Pogačarju.