Cepljenje kot znak odgovornosti do družbe

Proteggiamoci, torej zaščitimo se, je geslo cepilne kampanje 2024/2025, ki so jo včeraj predstavili v palači deželne vlade na tržaškem Velikem trgu. Pristojni k cepljenju letos glasno pozivajo najširšo javnost, kajti višja je stopnja splošne precepljenosti v družbi, bolj so zaščiteni njeni najbolj ogroženi člani in bolje se lahko na zaplete odzove zdravstveni sistem.

V zadnjih desetih letih se je število odmerjenih cepiv v FJK stalno večalo, po pandemiji novega koronavirusa pa se je ta delež začel zmanjševati, primeri gripe pa posledično naraščati. Referentka za nalezljive bolezni v Centralni direkciji za zdravje Cristina Zappetti je tudi spomnila, da vsako obolenje bremeni zdravstveni sistem zaradi povečanja števila obiskov pri zdravniku in hospitalizacij, odsotnosti iz službe pa predstavljajo velik strošek za gospodarstvo in javne finance.

Prioriteta deželne vlade je zato cepiti čim več ljudi, je dejal pristojni za zdravstvo na deželi Riccardo Riccardi, ki je napovedal boj proti lažnim novicam o nevarnosti cepiv, ki se širijo vse od covidnega časa. Zaščita posameznika je prvi korak do zaščite skupnosti, je še dodal Riccardi in k cepljenju povabil predvsem zaposlene v zdravstvenih in socialnovarstvenih ustanovah, saj bi na tak način bili v zgled prebivalstvu.

Odmerek cepiva proti gripi in različici JN.1 covida-19 bodo lahko zastonj prejeli vsi starejši od 60. leta in otroci od šestega meseca do šestega leta starosti, kronični bolniki, nosečnice in matere v dobi dojenja, krvodajalci in vsi, ki delajo v stiku z bolniki – tako zdravstveni delavci kot oskrbovalci družinskih članov.

Cepljenje bo potekalo pri družinskih zdravnikih oziroma v okviru posameznih zdravstvenih okrožij, pri izbranih pediatrih ter v lekarnah, ki so pristopile h cepilni kampanji.

