Cerar podprl kandidaturo dveh Goric

Zunanji minister Miro Cerar je popoldne v Kopru med skupno novinarsko konferenco s predsednikom vlade Furlanije - Julijske krajine Massimilianom Fedrigo dejal, da podpira kandidaturo Gorice in Nove Gorice za naziv evropske prestolnice kulture leta 2025. Kandidaturo bo zunanje ministrstvo zagovarjalo na ravni vlade, izreči se sicer mora še ministrstvo za kulturo. Med kandidati za naziv evropske prestolnice kulture leta 2025 so še druga slovenska mesta, med njimi tudi Mestna občina Ljubljana, Kranj, Ptuj in Piran.