Čez dan že kar toplo, zato pa nastajajo krajevne nevihte

Živo srebro se je v FJK danes ponekod dvignilo nad 20 stopinj Celzija, najtoplejši kraj v deželi je bil Ariis na Videmskem, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 20,9 stopinje Celzija, drugi najtoplejši kraj je bilo Gradišče z 20,6 stopinje Celzija in tretji najtoplejši Čedad, kjer so namerili 20,3 stopinje Celzija. Sončno žarčenje, ki je že močno, je ob razjasnitvah prispevalo k dnevni otoplitvi, hkrati pa je tudi pripomoglo k nastajanju krajevnih neviht. Nad nami se namreč še zadržujejo ostanki vlažnega in hladnejšega zraka, zato se ob višjih prizemnih temperaturah povečuje nestanovitnost. Nastaja pa kopasta oblačnost in iz nje krajevne plohe ter posamezne nevihte. Najpogostejše so bile v zgodnjih popoldanskih urah v Benečiji in na Goriškem ter v goratem svetu. V prihodnjih urah je možno, da se bodo posamezne plohe pojavile tudi ponekod drugod.

Vremensko dogajanje bo sicer tudi jutri in še deloma v petek podobno današnjemu. Ob delni jasnini, ki je bo več ob morju, bo čez dan nastajala kopasta oblačnost, možne pa bodo posamezne krajevne plohe in nevihte.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno in topleje, v začetku prihodnjega tedna pa kaže spet na nekoliko bolj nestanovitno vreme.