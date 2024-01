Cikcakasta krivulja nezaupanja

Tržaška agencija Swg že vse od leta 1981, ko je bila ustanovljena, pozorno spremlja – predvsem pa meri – italijansko javno mnenje, občutke in vrednote, pa tudi politično podporo, na katere so v zadnjih desetletjih ključno vplivali nekateri trenutki, kot sta denimo bila finančna in gospodarska kriza iz leta 2008 ali pa leto 2018, ko so parlamentarne volitve prinesle »svežega« relativnega zmagovalca, Gibanje petih zvezd. V posebnem letnem poročilu so postregli s pregledom nihanja vrednot prebivalcev v Italiji med letoma 1997 in 2023.

V Italiji je za obdobje t. i. druge republike značilna dokaj nihajoča raven zaupanja v politiko: krivulja, ki ponazarja občutek nezaupanja v vlogo in prihodnost strank, je cikcakasta. Viške nezaupanja so pri Swg denimo zabeležili v letih 1998 (64 %), 2007 (62 %), 2012 (63 %), kar ustreza z obdobji, ki so časovno oddaljena od parlamentarnih volitev. S tega vidika je bilo prelomno že omenjeno leto 2018, ko je na volitvah zmagalo G5Z: od takrat pa vse do danes sta si odstotek nezaupljivih in odstotek zaupljivih zelo blizu.

V italijanskem volilnem telesu v zadnjih dobrih dveh desetletjih ob sicer nezanemarljivem deležu radikalnejših stališč, manj naklonjenih iskanju političnih kompromisov in mediaciji, prevladuje nagnjenost k zmernim pozicijam. Ta občasno izgublja na moči v kriznem gospodarskem času, ko se krepi prepričanje, da mora politika biti trda in neizprosna. Tudi v tem kontekstu so prelomne volitve, ki so zmago prinesle G5Z, po katerih se je krepko utrdil občutek, da je treba v politiki iskati kompromise. Med letoma 2018 in 2019 je odstotek »zmernih« oz. teh, ki so naklonjeni kompromisnosti v politiki, poskočil za skoraj deset odstotkov oz. s 57 na 66 % in se zatem stabilno obdržal okoli 65 odstotkov.