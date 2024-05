Športel o projektu SloVolley

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika AŠZ Olympia Filipa Hledeta, predsednika AŠD Sloga Tabor Andreja Maverja in odgovornega za moško odbojko pri AŠZ Soča Iva Cotiča, ki so spregovorili o podpisu sporazuma za projekt moške odbojke SloVolley. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo Gajinih teniških igralk v C-ligi in zadnjo tekmo letošnje sezone Kontovelovih košarkarjev, kamere deželnega sedeža Rai pa sprejem četverice deklet društva Cheerdance Millenium, ki so na svetovnem prvenstvu v Orlandu v dresu slovenske reprezentance osvojile bronasto kolajno. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala Gajina teniška igralka Petra Kalc.

