Več kraških občin naj bi razglasilo požarno ogroženost

Kraške občine Sežana, Divača, Komen Hrpelje - Kozina ter Uprava RS za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave ob suši za STA napovedujejo ukrepe v prihodnjih dneh, mogoče že danes ali v torek. Stanje namreč močno povečuje tveganje za nastanek obsežnih požarov, so še opozorili.

Župan občine Komen Erik Modic je napovedal razglasitev požarne ogroženosti, ki bo veljala od torka. Občini Komen naj bi se pridružile vse štiri kraške občine, a usklajevanja še potekajo.

Župan občine Sežana Andrej Sila je potrdil razmišljanja o razglasitvi požarne ogroženosti. Trenutno toplo obdobje in vročinski val sta namreč izrazito vplivala na naravno okolje, je ocenil Sila.

»Pri nas se pojavlja izsušenost trave in vsega rastja, zato je možnost za nastanek požarov bistveno večja kot pred 14 dnevi,« je za STA pojasnil sežanski župan.

Razglasitev povečane stopnje požarne ogroženosti po njegovih besedah prinaša več preventivnih ukrepov. Pristojni bodo okrepili ozaveščanje ljudi o prepovedi sežiganja rastja v naravi in povečali stopnjo opazovanja na terenu. Občine bodo odločitev o razglasitvi sprejele glede na vremenske razmere. Meteorologi so sicer za sredo napovedali deževno fronto, a so župani ob tem ohranili previdnost.

»Če bo ta fronta zašla izven koridorja Krasa in ne bo dežja, bomo to stopnjo zagotovo razglasili. Odločitev bomo sprejeli v naslednjih dneh in bo verjetno veljala za celotno območje Krasa,« je še napovedal Sila.