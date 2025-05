Člane ZKB Trst Gorica bodo seznanili z rekordnim poslovanjem

V tržiškem Kinemaxu bo jutri z začetkom ob 18. uri potekal izredni in redni občni zbor Zadružne kraške banke Trst Gorica. Na njem bosta predsednik upravnega odbora Adriano Kovačič in direktorica Emanuela Bratos poudarila zlasti ponovno zelo uspešno poslovanje banke, ki je v lanskem letu preseglo 1,4 milijarde evrov, za 137 odstotkov pa je povečalo končni čisti dobiček, ki je znašal 10,7 milijona evrov, izboljšali so se tudi ostali kazalci. Vse to omogoča tudi čim učinkovitejšo družbeno vlogo zavoda, ki je kot edina slovenska banka v Italiji ob strani slovenskim društvom in organizacijam.

Racionalizacija statutov

Pred rednim bo potekal izredni del občnega zbora, na katerem bodo morali člani sprejeti 61 sprememb k statutu v luči racionalizacije statutov članic skupine Cassacentrale Banca (CCB), katere del je tudi ZKB. »Za nas je najvažnejše, da sta skupina CCB in Evropska centralna banka pustili nespremenjene člene o dvojezičnem oz. slovenskem poslovanju banke, kar je za nas potrditev, da ne samo mi, ampak tudi CCB verjame v jezikovno raznolikost. Za izredni občni zbor pa potrebujemo prisotnost desetih odstotkov članov z volilno pravico: le-teh je 4105, kar pomeni, da potrebujemo vsaj 411 članov fizično prisotnih ali pa s pooblastili,« pravi Kovačič, ki se mu skupaj z drugima dvema upraviteljeva, Igorjem Filipčičem in Alešem Nanutom, letos izteka mandat, vsi trije pa bodo še enkrat kandidirali za mesto v upravnem odboru, na jutrišnjem občnem zboru pa bodo podelili tudi štipendije 50 mladim.

Rezultati večletnega dela

Člani pa se bodo v prvi vrsti seznanili z rezultati še enega uspešnega poslovnega leta, ki so bili, kot potrjuje direktorica Bratos, spet rekordni, »če pomislimo, da smo v letu 2024 v bistvu več kot podvojili rezultat preteklega poslovnega leta, ki je za nas bil že zgodovinski, ker banka pred tistim še ni beležila takega dobička.« Po njenih besedah so take rezultate omogočile po eni strani dlje časa visoke obrestne mere, po drugi pa spremembe, ki so jih v ZKB opravili pred leti z vstopom v skupino CCB ter posledično z uvedbo določenega poslovnega modela in usmerjanja v produktivnost. Direktorica pri tem opozarja na izredne prihodke pri postavki čiste vrednosti na kreditno tveganje: tu so beležili pozitivne zneske za 6,7 milijona evrov. Tu je banka zaračunala dodatna 2,4 milijona novih razvrednotenj, tako da se zelo neobičajno za to postavko bilanca zaključuje s pozitivnim saldom 4,3 milijona evrov.

S strogim spremljanjem kreditnega portfelja se je postavka nerednih kreditov in nedonosnih terjatev NPL Ratio od 20 milijonov evrov ob koncu leta 2023 zmanjšala na letošnjih 12 milijonov evrov (13,7 milijona ob koncu leta 2024). Razmerje med zdravimi in nerednimi krediti je bilo konec leta 2024 na 2,71 odstotka, medtem ko je bilo leta 2023 na 4,1 odstotka, kritje nerednih kreditov pa je 79-odstotno. Čisto ob koncu leta so se tudi odločili, da dosežejo dodaten dogovor s sindikalnimi organizacijami za predčasno upokojitev sedmih zaposlenih v teku približno dveh let.

Bratos opozarja tudi na kazalec Cost - Income oz. razmerje med rednimi operativnimi stroški in redno posredniško maržo, ki je ob koncu lanskega leta prišlo na 54,8 odstotka, medtem ko je bilo ob vstopu v skupino CCB leta 2019 krepko nad 90 odstotki.