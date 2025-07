Croatia Airlines letošnjo zimo z več povezavami

Hrvaški letalski prevoznik Croatia Airlines je objavil zimski vozni red za sezono 2025/2026, ki predvideva okoli osem odstotkov več letov kot lani. Zimski vozni red vključuje 27 mednarodnih povezav, na katerih skupno načrtujejo skoraj 10.000 letov.

Zimski vozni red Croatia Airlines bo veljal od 26. oktobra do 28. marca. Vključuje 27 mednarodnih linij in povezuje šest hrvaških letališč s 17 tujimi. Hkrati omogoča notranje povezave iz Zagreba v Split, Dubrovnik, Pulj in Zadar ter lete iz Pulja in Zadra.

Croatia Airlines v zimskem obdobju načrtuje 9811 letov s skupno 1,184 milijona sedeži, kar pomeni 7,7 odstotka več letov in 21 odstotkov več sedežev kot lani.

Pomembna novost v zimskem voznem redu je tudi podaljšanje trajanja nekaterih sezonskih linij, ki bodo zdaj obratovale skozi celotno zimo. Med njimi so Zagreb-Berlin, Zagreb-Stockholm, Zagreb-Barcelona, Split-Istanbul, Dubrovnik-Frankfurt in Dubrovnik-Rim, nadaljevali pa se bodo tudi leti, ki povezujejo Reko, Osijek in Zadar z Münchnom.