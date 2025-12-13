Danes v FJK namerili pomladne temperature, lani pa je bilo še topleje

V FJK so danes ob sončnem vremenu namerili pomladne temperature. Najtopleje je bilo v kraju Ariis v Furlaniji, kjer se je živo srebro povzpelo na 18,4 stopinje Celzija. Takoj za njim je Koprivno na Goriškem, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa danes namerila najvišjo vrednost 18,2 stopinje Celzija, v Gorici in Červinjanu ter v Zgoniku 17,6 stopinje Celzija, v Trstu pa 15,7 stopinje Celzija. Lani so bile 28. in 29. decembra temperature podobne ali še višje. V Zgoniku so namreč namerili 18,2 stopinje Celzija, v Koprivnem pa 18,8 stopinje Celzija.

Toplo je tudi v gorskem svetu. Najvišje dnevne temperature so bile danes na vrhovih FJK povečini od 8 do 10 stopinj Celzija, najbolj zgovoren pa je podatek, da marsikje v gorah niti v nočnih urah temperature ne padejo pod ledišče.

Radiosonda iz Rivolta je danes namerila ničto izotermo na višini 2854 metrov, kar je kljub 800-metrskemu spustu v primerjavi z dogajanjem v minulih dneh še vedno za okrog 1200 metrov več od dolgoletnega povprečja.

Stanovitno vreme se bo nadaljevalo do vključno ponedeljka, ozračje bo sicer od jutri rahlo manj toplo. Temperature pa bodo vsekakor še vztrajale nad dolgoletnim povprečjem.