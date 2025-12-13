V predoru zgorel avtomobil

Gasilci iz Pordenona so danes ob 13.15 posredovali na južni pordenonski obvoznici, kjer je v predoru zagorel avtomobil. Voznik ga je uspel prepeljati do konca predora, kjer ga je ustavil in izstopil. Ogenj je poskusil pogasiti z ročnim gasilnim aparatom. Požara so se nato lotili gasilci, ki so med drugim uporabili gasilno peno. Ogenj so kmalu pogasili, vseeno pa je nastala velika gmotna škoda. V požaru se ni nihče poškodoval. Na kraju so bili lokalni policisti, ki preiskujejo dogodek in so urejali promet.