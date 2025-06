Da bi bilo za italijansko državljanstvo dovolj 5 let bivanja

Po trenutno veljavni zakonodaji lahko odrasli tuji državljan iz države, ki ni članica EU, prošnjo za italijansko državljanstvo vloži po desetih letih zakonitega bivanja v Italiji. S petim referendumskim vprašanjem (rumena glasovnica), za katerega so potrebne podpise zbrali pri stranki +Europa, bi pobudniki, ob njih pa še številne druge civilne organizacije, z glasom »za« dosegli prepolovitev časa, po katerem lahko tuji državljani vložijo prošnjo za italijansko državljanstvo. Desetletna doba bivanja je med najdaljšimi v EU.

Vozel v Italiji rojenih otrok

Desetletna doba je stopila v veljavo leta 1992, pred tem je od leta 1865 bilo dovolj pet let bivanja. Sprememba zakona bi posredno olajšala pot do državljanstva tudi številnim mladoletnikom, ki so rojeni v Italiji staršem brez italijanskega državljanstva, saj bi ti lahko nekoliko lažje pridobili italijanski potni list, s čimer bi tudi njihovi mladoletni otroci prejeli državljanstvo.

»Diskriminatoren in nesorazmeren« pogoj

Kdor je »za« znižanje predpisane dobe bivanja, meni, da je trenutni pogoj diskriminatoren in nesorazmeren. Poleg tega pobudniki referenduma o pogojih za državljanstvo - podpise je zbrala stranka +Europa, iz katere je poslanec Riccardo Magi, ki je pred dnevi v zbornici protestiral, češ da vlada skuša za vsako ceno prikriti informacije o referendumu, zaradi česar se je oblekel v duhca - še navajajo, da bi prepolovitev dobe bivanja Italijo približala drugim državam članicam EU.