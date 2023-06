Na primorski avtocesti danes poročajo o močno povečanem prometu v smeri Ljubljane, pri čemer so večji del dneva nastajali zastoji. Potovalni čas od Kopra do Ljubljane se je zgodaj popoldne podvojil in dosegel več kot dve uri. Okrog 18. ure se je stanje delno izboljšalo in je bil potovalni čas od Kopra do Ljubljane približno uro in pol, torej še vedno dobre pol ure daljši od običajnega. Zastoji pa so nastajali na posameznih odsekih med Postojno in Ljubljano na območju kakih 30 kilometrov.