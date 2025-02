Današnji tretji bojkot trgovin na Hrvaškem manj uspešen

Na Hrvaškem poteka tretji petkov bojkot trgovin, pri čemer platforma Halo, inspektore vse potrošnike poziva, naj danes v trgovinah in na bencinskih črpalkah ne kupujejo ničesar, vzdržijo naj se tudi nakupa storitev. V soboto se medtem začenja bojkot trgovske verige Konzum. Dvodnevni bojkot trgovin se je danes začel tudi v Črni gori.

»Moč je v nas, potrošnikih. Mi spodbujamo spremembe. Če si jih želimo. In lahko,« je na družbenem omrežju Facebook danes zapisala skupina Halo, inspektore, ki je začela s pozivi k bojkotu trgovin zaradi visokih cen hrane.

Današnji bojkot je po poročanju hrvaškega portala Index nekoliko šibkejši. Večernji list je medtem objavil več mnenj potrošnikov, pri čemer se nekateri vztrajno vzdržujejo petkovih nakupov, drugi pa menijo, da se bojkot ne splača, zato so nad tem početjem obupali.

Že drugi petkov bojkot trgovin na Hrvaškem je bil manj uspešen od prvega, čeprav je bila prodaja vseeno precej manjša.

Po najnovejših podatkih hrvaške davčne uprave so podjetja v trgovini na drobno do 15. ure danes izdala 1.971.885 davčno potrjenih računov, njihov skupni znesek pa je dosegel nekaj manj kot 27,39 milijona evrov. Tako število izdanih računov kot njihova vrednost sta bila precej višja kot med podobnim bojkotom prejšnji petek; število računov za 25 odstotkov, njihova vrednost pa za 37 odstotkov. Glede na bojkot 24. januarja sta bili medtem številki višji za 48 in 58 odstotkov.

Sta pa bila tako število izdanih računov kot njihova skupna vrednost nižja kot 17. januarja, in sicer za 15 oz. 20 odstotkov.

Številni Hrvati z obmejnih območij, tudi velikih mest, kot sta Reka in Zagreb, se v času bojkota zaradi visokih cen doma odpravljajo po nakupih v Slovenijo. O navalu hrvaških kupcev po medijskih objavah tako poročajo iz krajev, kot so npr. Ilirska Bistrica, Brežice, Ormož in Lendava. Tisti iz Istre in tudi Kvarnerja se medtem še pogosteje kot sicer zapeljejo na Tržaško. Na družbenih omrežjih so se že pojavili tudi ponudniki organiziranega prevoza, ki Hrvate za 15 evrov odpeljejo iz Zagreba do Brežic po nakupih.

Index je sicer danes hrvaške potrošnike opozoril, da tokrat za vikend ne bodo svojih nakupov mogli opraviti v Sloveniji, saj bodo zaradi državnega praznika v soboto trgovine zaprte.

Ravno danes pa so začeli veljati ukrepi, ki jih je za blažitev rasti cen sprejela hrvaška vlada. Ta je podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno s septembra lani ter seznam razširila na 70 izdelkov.

Po dveh petkovih bojkotih se je na Hrvaškem v četrtek iztekel tudi tedenski bojkot trgovin Lidl, Eurospin in DM ter nakupa gaziranih pijač, ustekleničene vode in detergentov. V soboto pa sledi tedenski bojkot Konzuma, ki so mu v spletni anketi potrošniki namenili največ glasov. Sledili sta trgovski verigi Plodine in Studenac. Pri platformi Halo, inspektore so prek svoje Facebook strani sporočili, da bo ta seznam referenca za bojkote v prihodnjih tednih.