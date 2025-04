Danes marsikje najtoplejši dan v tekočem letu

Danes so marsikje zabeležili najtoplejši dan v tekočem letu in je ob sončnem vremenu zadišalo po najlepši pomladi. Temperature so se v nižinah FJK povsod dvignile nad 20 stopinj Celzija. Najtopleje je bilo do 13. ure na Goriškem, in sicer v Gradišču, kjer je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa namerila 22,6 stopinje Celzija in v Koprivnem, kjer je namerila 22,4 stopinje Celzija. Pri Briščikih so namerili 21,8 stopinje Celzija in v Zgoniku 21,4 stopinje Celzija. Vse omenjene vrednosti so najvišje v tekočem letu. Le ob morju je bilo ob šibkih vetrovih občutno hladneje. Na pomolu Bandiera v Trstu, tik morja, kjer je torej vpliv temperature morja občuten, je meteorološka opazovalnica namerila »le« 14,9 stopinje Celzija.

Danes se bo nadaljevalo sončno vreme in bo prijetno toplo.

Jutri bo postopno že zaznaven vpliv ciklonskega območja, ki nastaja nad zahodnim Sredozemljem. Z jugozahodnimi tokovi bo od jutri več dni pritekal postopno vse bolj vlažen zrak.

Jutri bo sprva povečini oblačno, čez dan pa bo ponekod že občasno rosilo.

Od ponedeljka do srede bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme s padavinami. V sredo kaže na nekaj več spremenljivosti.