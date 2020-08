Danes mednarodni dan piva

Slovenski pivovarji ob mednarodnem dnevu piva predlagajo uvedbo znižane stopnje davka za hotelirstvo in gostinstvo, nadaljevanje podpore pri zagotavljanju likvidnosti ter znižanje trošarin na pivo, še posebej tista z nizko vsebnostjo alkohola. Na ta način bi namreč pripomogli k trajnostni revitalizaciji gostinstva in razvoju pivovarstva v prihodnje. Kot so danes sporočili iz Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij, izračuni namreč potrjujejo, da pivo, ki pride do kupca prek gostinske storitve, ustvarja veliko večjo vrednost za poslovne in davčne prihodke, kot tisto, ki pride prek maloprodajnih kanalov.

Ob mednarodnem dnevu piva, ki ga po vsem svetu praznujejo na prvi petek v avgustu, je predsednik Združenja slovenskih pivovarn Jernej Smolnikar povedal, da je v času, ki marsikaterega od njihovih članov in partnerjev postavlja na tanko črto preživetja ali zaprtja dejavnosti, pomembno, da se še bolj povežejo, si izmenjujejo znanje in izkušnje ter oblikujejo jasna priporočila o tem, kako podpreti gostinstvo in pivovarstvo v okviru zelene obnove in trajnostnega razvoja.

Tudi v luči dejstva, da bo Slovenija v letu 2021 evropska gastronomska regija, si po Smolnikarjevem mnenju slovensko pivo zasluži najboljšo pozicijo - enakovredno in ob boku vsem slovenskim dobrotam v odlični gastronomski ponudbi Slovenije. Odličnost, raznolikost in kreativnost slovenskega piva mora dobiti priznanje najprej doma, da se bodo pivovarji lahko uspešneje uveljavljali tudi na mednarodnem trgu, pravi Smolnikar.

Kot je za STA povedala predstavnica združenja Alenka Lesjak, je Slovenija prav gotovo tudi dežela piva. »Lahko rečemo, da so tudi manjši slovenski pivovarji izdatno pomagali pri graditvi kulture pitja piva v Sloveniji,« je dejala Lesjakova.

Mali proizvajalci piva proizvedejo skoraj 30.000 hektolitrov piva. Tržni delež craft pivovarn v Sloveniji je pod petimi odstotki. Kakšen je njihov potencial, je v tem trenutku težko oceniti, saj so to mlada podjetja, ki so bodisi začela na novo ali pa imajo drugo glavno dejavnost. Seveda bo njihov razvoj močno odvisen od okoliščin in podpore, ki jo bodo deležna po epidemiji s covidom-19, saj so močno povezani s segmentom hotelirstva in gostinstva, pravi Lesjakova.

V zadnjih letih v Sloveniji beležijo zelo solidno rast malih pivovarjev v skladu s trendi najbolj razvitih držav, pravi Lesjakova in dodaja, da se je med letoma 2017 in 2019 sicer majhen trg slovenskih malih pivovarjev okrepil skoraj za 35 odstotkov, piše STA.