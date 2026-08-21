Danes nove močne nevihte

Po včerajšnjih večernih nevihtah z jugozahodnikom iznad Sredozemlja še naprej priteka občasno zelo vlažen in topel zrak. Poglabljanje bolj svežega atlantskega zraka nad alpskim območjem pa bo v prihodnjih urah nekoliko izrazitejše, pri čemer bo ozračje občasno zelo nestanovitno.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko močne. Civilna zaščita iz FJK in Arso sta zaradi možnosti močnih neviht objavila oranžno opozorilo.

Ponoči bodo padavine povečini ponehale. Nekoliko se bo osvežilo.

Jutri bo delno jasno do občasno spremenljivo oblačno. Nastale bodo lahko še posamezne plohe ali nevihte. Današnja noč bo nekoliko bolj sveža od včerajšnje. Jutrišnje najvišje dnevne temperature bodo le malo nad 25 stopinj Celzija. Zapihala bo šibka burja.

Noč na nedeljo bo še nekoliko bolj sveža. V nedeljo bo precej sončno. Najvišje dnevne temperature bodo do okrog 28 stopinj Celzija.