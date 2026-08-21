Trije slovenski filmi v tekmovalnem programu v Skopju

V letošnji tekmovalni program festivala dokumentarnih filmov MakeDox, ki se danes začenja v Skopju so se uvrstili trije slovenski filmi, od tega slovenska manjšinska koprodukcija Ne pozabi me Anje Medved, Ko pridem ven Metoda Pevca in koprodukcija Planina Biljane Tutorov in Petra Glomazića. Skupaj bodo v tem programu prikazali 12 filmov.

Kot so zapisali v katalogu, letos festival v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom (SFC) posebno pozornost namenja sodobnemu slovenskemu dokumentarnemu filmu, ki ga predstavlja z izborom filmov in spremljevalnim strokovnim programom.V okviru industrijskega foruma MakeCoProDox bodo slovenski filmski ustvarjalci in producenti vključeni v strokovni program festivala, na predstavitvenem forumu bo predstavljen slovenski dokumentarni projekt, mednarodnim udeležencem pa tudi program za razvoj dokumentarnih filmov Dokumentarnica. Delegacija slovenskih producentov pa se bo udeležila strokovnih srečanj, predstavitev in mreženja, so sporočili s SFC.

Dokumentarni esej Ne pozabi me prinaša otroške spomine najstarejših na dogajanje na obmejnem prostoru med Slovenijo in Italijo v letih med in po drugi svetovni vojni. Scenarij sta napisali Medved in Nadja Velušček. Film je letos prejel nagrado Štigličev pogled za režijo. Producent filma je Kinokašča, koproducent produkcijska hiša Transmedia. Film je sofinancirala Mestna občina Nova Gorica in GO! Filmska komisija. Nastal je v okviru projekta Arhivske brigade in rešilec spomina, ki je bila del uradnega programa Evropske prestolnice kulture 2025 Nova Gorica - Gorica.

Mednarodni festival kreativnega dokumentarnega filma MakeDox od leta 2010 poteka v Skopju. Poleg filmskih projekcij ponuja delavnice, mojstrske tečaje, pogovore z ustvarjalci, razprave in glasbene dogodke, posebno prepoznavnost pa mu dajejo projekcije na prostem v zgodovinskem ambientu Kuršumli Ana.V tekmovalnem programu nagrade podelijo v štirih glavnih sekcijah: čebulo za celovečerne in srednjemetražne dokumentarne filme, mlado čebulo za prve in druge filme režiserjev, čebulno seme za študentske filme ter narezana čebula za kratke dokumentarne filme. Festival podeljuje tudi posebno nagrado za moralni pristop za film z najboljšim etičnim pristopom.Letošnji festival se bo sklenil 27. avgusta.