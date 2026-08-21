Rekordno število obiskovalcev v Pedočinu

Ni ga poletja, da se ne bi italijanski in tuji novinarji »ustavili« na koncu tržaškega nabrežja, na pomolu Bandiera in ob betonski pregradi znova odkrili, da v Trstu obstaja plaža z ločenima vhodoma za moške in ženske. Ob tem, da je občinsko kopališče Lanterna, oziroma Pedočin po domače, fotogenična medijska in turistična atrakcija, je glede na številke obiskovalcev tudi tisto, ki iz leta v leto podira rekorde. Ležanju ob trimetrski pregradi, ki se upira sodobnemu času, se Tržačani ne odpovedo. Zlasti ženske ne, za katere je obisk priljubljenega kopališča vsakodnevni ritual.

Neznosni vročini navkljub je letošnje poletje potolklo rekorde. Po podatkih Občine Trst je v treh mesecih prag kopališča prestopilo 106.696 obiskovalcev, kar je občinski blagajni navrglo kakih 120 tisoč evrov, saj mora vsak kopalec odšteti 1,20 evra za skok v vodo. Podatki potrjujejo, da so tudi letos med obiskovalci daleč prednjačile ženske.

Pravi boom obiskovalcev je kopališče doživelo julija, ko so jih prešteli 53.610, medtem ko jih je bilo lani 34.885, leta 2024 pa 40.160. Junijske številke so v primerjavi z julijskimi nekoliko bolj skope, saj je bilo kopalcev 36.051. Lanski junij je bil nekoliko bolj vabljiv glede na 40.373 izdanih vstopnic, tistega iz leta 2024 pa ne gre niti primerjati, saj so komaj presegli 22.300 obiskov.