Ob sinočnjih neurjih v FJK 135 klicev na interventno telefonsko številko

Sinočnje nevihte so v FJK povzročale težave zlasti na Pordenonskem, Videmskem in Goriškem. Operaterji interventne telefonske številke 112 za klice v sili so skupno prejeli 135 klicev na pomoč. Na območjih občin San Quirinino in San Giorgio della Richinvelda na Pordenonskem so padala drevesa, na območjih občin Basiliano in Trasaghis na Videmskem ter na območju Ronk je prišlo do poplav. Težave so se pojavljale tudi drugod. Pojavljale so se močne nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, ponekod je tudi padala toča.

Padavine so bile v FJK najmočnejše na Pordenonskem in v severovzhodnih goratih predelih, kjer so ponekod zabeležili več kot 150 litrov dežja na kvadratni meter, na Goriškem in ponekod na Krasu ga je padlo okrog 50 litrov na kvadratni meter, nekoliko manj pa na Tržaškem, kjer so ponekod namerili okrog 20 litrov dežja na kvadratni meter.

Med nevihtami so zabeležili tudi okrepljene sunke vetra, na Zoncolanu so denimo dosegli hitrost 128 kilometrov na uro.