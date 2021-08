Danes odkritje doprsnega kipa Alojza Rebule

V Loki pri Zidanem Mostu v občini Sevnica bodo danes ob 11. uri pred župnijsko cerkvijo sv. Helene odkrili doprsni kip akademika in pisatelja Alojza Rebule. Pred odkritjem bo ob 10. uri tudi sveta maša, ki jo bo vodil kardinal Franc Rode. Slovesnosti se bosta udeležila tudi predsednik Borut Pahor in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch. Kip je delo kiparja in nekdanjega ministra za kulturo Zorana Pozniča.

Rebula, ki se je rodil leta 1924 v Šempolaju in mnoga leta poučeval latinščino in grščino na slovenskem liceju v Trstu, je zadnja leta življenja do smrti leta 2018 preživel v Loki pri Zidanem Mostu, rojstnem kraju žene Zore Tavčar.

»Pisatelj je navdihe za svoja literarna dela našel v teh krajih, občudovanju stvarstva in odkrivanju življenjskih navad domačinov. Morda boste pri obisku dobili kakšen navdih, da boste še naprej pogumno in plemenito opravljali svoje poslanstvo med zamejskimi Slovenci,« je v vabilu našemu dnevniku zapisal župnik Janez Furman.