Danes priloga o manjšinskih dnevnikih v Evropi

Generalna skupščina evropske zveze manjšinskih dnevnikov Midas letos poteka med Gorico in Novo Gorico. V organizaciji Primorskega dnevnika, ki slavi 80 let izhajanja, in ob podpori Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, bodo predstavniki zveze, ki povezuje 28 medijev iz dvanajstih evropskih držav, danes in jutri spoznavali čezmejni goriški prostor in Evropsko prestolnico kulture GO! 2025.

Ob tej priložnosti je v petkovi izdaji Primorskega dnevnika izšla bogata priloga, v kateri lahko preberete, zakaj so manjšinski dnevniki pred dobrimi 25 leti čutili potrebo po ustanovitvi foruma, ki bi jih zastopal. Pa tudi intervju s sedanjo predsednico Edit Slezák, predstavnico madžarske manjšine na Slovaškem, ter z edinim kandidatom za njenega naslednika, skoraj legendarnim baskovskim novinarjem Martxelom Otamendijem. Bask je tudi letošnji Midasov nagrajenec, novinar Urtzi Urkizu, medtem ko nagrado Otta von Habsburga letos prejme hrvaški, sicer »transnacionalni« novinar in pisatelj Milan Rakovac. Tudi z njima smo pripravili intervjuja, prav tako z državno sekretarko Vesno Humar.