Danes svetovni dan poezije

Na pobudo Unesca 21. marca obeležujemo svetovni dan poezije. Generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay je zapisala, da poezija bogati dialog in spodbuja človeški napredek, predsednik DSP Dušan Merc pa se boji, da jo čas zlagane demokracije sili v propadanje. Po Sloveniji bo več dogodkov, v prestolnici drugi Ljubljanski pesniški maraton.

Po besedah generalne direktorice Unesca je moč poezije neizmerljiva, predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP) pa se sprašuje, če današnja poezija izraža trenutno bistvo sveta. »To, da se pesniki javno zavzemajo za nekaj, češ da pesnijo v imenu svojih prepričanj in vrednot, da si takoj, ko je le mogoče, nadenejo pravičniško masko obsodb nasilja in razglašajo svoja politična prepričanja, deluje kot navaden modni dodatek, kokarda ali fazanovo pero na zasanjani podobi, kar je vidno kot nekaj lepega. Saj, priznajmo jim, veliki večini, da je zanje to potrebno in tudi oportuno,« razmišlja predsednik DSP.

Prava poezija po njegovih besedah »morda nastaja v temnem svetu Afrike in Azije in Južne Amerike« in je bolj iskrena, izvirna in ni del pesniške poze in ni namenjena sama sebi. Za zahodnjake pa »vsekakor velja, da se imamo za najbolj napredne, najbolj poštene in seveda tudi najbolj umetniške. Smo pa najbolj bogati. Samo to je nedvomno res. In nedvomno velja, da postaja naša demokracija poza. Poezija pa v vsej svoji simbolni podobi izraz propadanja. V tem je njena iskrenost, ki je ne želimo ne videti ne priznati,« je prepričan Merc.

Svetovni dan poezije je Unesco prvič razglasil leta 1999.