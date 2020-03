Danes začetek izvajanja kontrole na meji

Slovenska vlada je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da se bo na mejni črti oziroma v bližini mejne črte med Slovenijo in Italijo danes, 11. marca 2020, začela izvajati kontrola vstopa v Slovenijo, so zapisali na spletni strani. Vlada z ukrepom zmanjšuje tveganje za širjenje nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Slovenije in krepi varovanje zdravja prebivalcev Slovenije, pojasnjujejo.

Kontrolo vstopov na meji bodo izvajali pri osebah, ki niso slovenski državljani oziroma v Republiki Sloveniji nimajo prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča. Preverjali bodo, ali imajo osebe potrdilo o negativnem izvidu na SARS-CoV-2 (COVID-19), ki jim ga je izdal pristojni organ. Potrdilo mora biti v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku in ne sme biti starejše od treh dni. Komur ne bo imel ustreznega potrdila, bodo lahko prepovedali vstop v Slovenijo. Kontrole ne bodo izvajali za tovorni promet.