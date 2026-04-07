Daniel Fellner je nov deželni glavar Koroške

Koroški deželni zbor je za novega deželnega glavarja danes izvolil Daniela Fellnerja iz vrst Socialdemokratske stranke Avstrije (SPÖ). Nasledil bo Petra Kaiserja, ki se je konec marca po 13 letih na čelu dežele upokojil. Novi deželni glavar naj bi vodil koroško deželno vlado do rednih volitev leta 2028.

Fellnerja je na današnjem glasovanju v deželnem zboru, na katerem je bil edini kandidat, podprlo 22 od skupno 34 navzočih poslancev, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Na položaj bo uradno prisegel jutri, ko ga bo na Dunaju imenoval avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen.

V prvem odzivu na izvolitev je 49-letni Fellner napovedal več oblik sodelovanja s socialnimi partnerji, kot so gospodarska zbornica, delavska zbornica in industrijsko združenje.

Fellner je politično kariero tako kot njegov predhodnik Kaiser začel v mladinski organizaciji SPÖ. Leta 2009 je postal občinski odbornik v domači občini Šentandraž v Labotski dolini. Na strankarskem kongresu septembra lani je bil izvoljen za predsednika SPÖ na Koroškem. Kmalu zatem je napovedal zavzemanje za strožjo azilno politiko, ki bi vključevala obvezno obiskovanje tečajev nemščine za prosilce za azil. Skupaj s koalicijsko ljudsko stranko (ÖVP) namerava Fellner pospešiti tudi zmanjševanje birokracije.