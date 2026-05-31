Milijonska dražba za Marinello

Po skoraj desetletju propadanja, praznih prostorih in številnih ugibanjih o njeni usodi je nekdanja restavracija Marinella v Barkovljah vendarle dobila novega lastnika. Objekt na eni najbolj prestižnih lokacij ob tržaški obali je na sodni dražbi dosegel ceno 1.105.000 evrov, kar je skoraj dvakrat več od izklicne vrednosti. Za nakup se je potegovalo šest ponudnikov, po napetem draženju pa je zmagala družba, povezana s kosovskimi vlagatelji.

Kot je včeraj poročal dnevnik Il Piccolo, se za nekoč priljubljeno restavracijo, ki sameva že od leta 2017, zdaj odpira novo poglavje. Čeprav je Marinella desetletja slovela po porokah, družinskih slavjih in srečanjih Tržačanov, naj bi njena prihodnost ležala drugje - v sodobnem stanovanjskem kompleksu. Za nakup objekta se je sprva potegovalo šest ponudnikov. Dražba, ki je potekala v četrtek v pisarni računovodje Luce Camerinija po nalogu sodnika Francesca Saveria Moscata, je trajala več kot uro. V zaključni fazi so se za nepremičnino poleg kosovskega vlagatelja potegovali še vlagatelji iz Veneta ter skupina kitajskih investitorjev. Do milijona in čez so šli Kosovci in vlagatelji iz Veneta, ki pa so po preseženi meji 1,1 milijona evrov odstopili.

Identiteta zmagovalne družbe uradno ni razkrita, po neuradnih informacijah, ki jih navaja Il Piccolo, pa naj bi bila povezana z eno od kosovskih družin Krasniqi, ki delujejo v Trstu.

Po neuradnih informacijah je najbolj verjetna prihodnja namembnost objekta stanovanjska. Eden od predlaganih projektov predvideva gradnjo šestih do osmih stanovanj na dveh etažah, podzemno garažo ter možnost ureditve bazena na območju nekdanjega vrta restavracije.