Danes volitve v italijanski manjšini

Italijanska unija (IU) bo danes neposredno izvolila predsednika in predsednika izvršnega odbora. Njuni imeni sta znani, saj se za ti funkciji potegujeta le dva kandidata: Marin Corva za predsednika in Paolo Demarin za »premierja« krovne organizacije italijanske manjšine v Sloveniji in Hrvaški. Prvič bosta vodilni funkciji v manjšini pripadali predstavnikoma iz Hrvaške, medtem ko sta bila doslej predsednika vedno iz dveh držav. Da je prišlo do tega, je posledica nesoglasij, ki so že dalj časa doma ne samo v IU, temveč tudi v manjšinski skupnosti.

Krovno organizacijo sestavlja 52 lokalnih enot, vanjo so pred kratkim vstopili italijanski predstavništvi iz Zadra in Hvara. Danes bodo izvolili tudi 77-člansko skupščino organizacije, ki deluje kot nekak manjšinski parlament. Na zadnji volitvah je bila udeležba zelo nizka, saj je na volišča šlo le 16 % volilnih upravičencev.

Politično težišče italijanske skupnosti se bo na teh volitvah še bolj preusmerilo iz Slovenije na Hrvaško oziroma iz Kopra na Reko, kjer ima IU sicer svoj uradni sedež. Na to z veliko grenkobo opozarja Maurizio Tremul, ki zapušča vodilna mesta v manjšini, potem ko je dejansko vodil krovno zvezo vse od rojstva samostojnih Slovenije in Hrvaške.