Prizorišče pri Rojah ima velik potencial

»Goriško letališče je lokacija, ki ima s koncertnega vidika ogromen potencial, saj lahko gosti zelo veliko gledalcev. Tokrat bomo zasedli le en del, zaradi svoje lokacije na meji pa je ta kraj primeren tudi za gostovanje še bolj množičnih koncertov tujih in mednarodno znanih glasbenikov,« je prepričan Andrea Staleni, produkcijski direktor in tehnični vodja nove turneje italijanskega kantavtorja Cesareja Cremoninija, ki se bo nocoj začela na letališču na Rojah.

Cremonini bo na oder stopil ob 21. uri, na koncertu napovedujejo 25.000 ljudi in tudi presenečenja. Ko smo včeraj obiskali prizorišče glasbenega dogodka, je na njem mrgolelo delavcev in tehnikov, ki so urejali še zadnje podrobnosti. Priprave za postavitev veličastnega odra so se začele že 6. maja, pravi Stefano Palaferri, projektni menedžer FVG Music Live in Vigna PR, ki z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, Občino Gorica, Promoturismo FJK in Live Nation Italia prirejajo nocojšnji koncert. »Organizacija takega dogodka je z vseh vidikov zelo kompleksna. Samo za varnost in prvo pomoč bo zadolženih med 250 in 300 ljudi, med 300 in 400 pa jih bo takoj po koncertu začelo razstavljati oder. Koncert ima torej tudi z vidika nastanitvenih kapacitet na širšem območju zelo velik učinek,« poudarja Palaferri.

S preizkušanjem zvoka, luči in drugih efektov so začeli že prejšnjo soboto, v ponedeljek je na oder prvič stopil tudi Cremonini. Pevec je bil nastanjen v Sesljanu; med tednom si je ob kopanju v morju privoščil kolesarjenje in sprehode po Krasu, v petek so ga nekateri oboževalci in oboževalke prepoznali v središču Gorice.

Generalka kot po olju

Vaje so na Rojah sicer potekale vse do petka, ko so imeli generalko. »Za nas je to res pomemben trenutek, saj umetniki ne prizanesejo, če je kaj narobe. Čeprav gre za zelo kompleksno produkcijo, se je vse dobro izteklo. Zadovoljni smo,« pravi Andrea Staleni in poudarja, da bo nocojšnji koncert za gledalce prava »potopitvena izkušnja«. Po njegovih besedah je oder, ki so ga postavili v Gorici, primeren samo za zelo velika prizorišča - na stadionu Rocco v Trstu na primer zanj ne bi bilo dovolj prostora. »Ob glavnem odru sta še oder B in oder C, ki imata dvigalo. Z glavnim odrom sta povezana z okrog 70 metrov dolgim odrskim pomolom - t. i. catwalk -, posnetke bodo gledalci videli na štirih tras stolpih z zasloni, ki so visoki 22 metrov, in 1000 kv. metrih zaslonov na glavnem odru. Luči in laserski efekti bodo na zelo visokem nivoju,« razlaga Staleni. Po njegovih besedah bodo oder in opremo začeli razstavljati takoj po koncertu. Z njimi bodo napolnili okrog 50 tovornjakov, ki bodo odpeljali v Rim, kjer bo na prizorišču Circo massimo 6. junija uradni začetek turneje Cremonini LIVE26.