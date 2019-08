Deček in deklica se še borita za življenje

Življenje dečka in deklice, ki sta se v torek na jadrnici pri Hvaru zastrupila z ogljikovim monoksidom, je še vedno ogroženo, je danes sporočila zdravnica splitskega kliničnega centra Tanja Kovačević. Njuno stanje je stabilno, a je njuno življenje še vedno ogroženo, je povedala.

Petletni deček in 14-letna deklica sta še vedno v umetni komi. Zdravniki pa še ne vedo, kdaj bi ju lahko začeli buditi.

Otroka sta se v torek na jadrnici pri Hvaru zastrupila z ogljikovim monoksidom, ki je bil usoden za 57-letnega sicilskega menedžerja. Trije odrasli, ki so se prav tako zastrupili, pa so lahko že zapustili bolnišnico.

Na Hvaru so v sredo prijeli lastnika in kapitana jadrnice. Po navedbah policije obstaja utemeljen sum, da sta prejšnji teden na plovilo neustrezno vgradila bencinski agregat, ki se lahko uporablja le v odprtih prostorih. Prvotno so preiskovalci sumili, da je bila usodna zastrupitev s školjkami, saj je skupina v ponedeljek večerjala školjKe v eni izmed tamkajšnjih restavracij. Toksikološke analize pa so pokazale, da je bila zastrupitev posledica vdihavanja ogljikovega monoksida.