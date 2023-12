V Martignaccu na Videmskem je danes zjutraj okrog 10. ure delavec, star okrog 40 let, padel z lestve in se poškodoval. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč, so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Bil je vseskozi pri zavesti, so sporočili.