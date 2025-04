Delo naj bo primerno plačano in predvsem varno

Italijanski predsednik Sergio Mattarella je jasen: Republika Italija temelji na delu – delo je vrednota in tudi pravica, temelj svobode, ki omogoča enakost in družbeno kohezijo. Zato je dolžnost vseh, v prvi vrsti institucij in delodajalcev, da poskrbijo za varnost in primerno plačilo.

Te so bile glavne predsednikove misli ob včerajšnjem obisku podjetja BSP Pharmaceuticals v Latini, kjer se pred praznikom dela ni mogel in niti hotel izogniti ostri obsodbi naraščajočega števila smrtnih žrtev na delovnem mestu. Obregnil se je še ob »neustrezne plač«, ki vplivajo tudi na rodnost in splošen razvoj države.

Varno delo zahteva primerno plačilo za vse, vendar na tem področju italijanska država močno nazaduje. Najnovejše poročilo Mednarodne organizacije dela (ILO) za leti 2024–2025 opozarja, da rast plač v Italiji vsaj 15 let ne dohiteva letne inflacije. Od leta 2008 so namreč plače izgubile za 8,7 % realne vrednosti, medtem ko so v Franciji zrasle za približno 5 %, v Nemčiji pa za skoraj 15 %. V letu 2024 je bilo sicer zaznano rahlo okrevanje v višini 2,3 %, kar pa še zdaleč ne zadošča za krpanje preteklih izgub – samo v letih 2022 in 2023 je bil namreč vpad vrednosti plač višji od treh odstotkov.

Ravno visoka inflacija, ki še posebej prizadene najnižje plače, je eden ključnih dejavnikov padca italijanske kupne moči. K slabemu rezultatu pa prispevajo tudi drugi dejavniki: razdrobljena proizvodna struktura, nizka produktivnost in premalo vlaganj v tehnološke inovacije ter usposabljanje delavcev.