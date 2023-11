Delovna nesreča na Videmskem

V Martignaccu na Videmskem je danes dopoldne v tovarni delovni stroj huje poškodoval roko delavca oz. delavke. Okoliščine nesreče še preiskujejo, pri čemer še ni povsem pojasnjeno, ali je poškodovana oseba uporabljala stroj ali je bila le v njegovi bližini. Kolegi so nemudoma poklicali na interventno številko za klice v sili 112. Reševalci so na kraju prevzeli v oskrbo poškodovano osebo in so jo nato prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so jo sprejeli z rumeno triažno kodo. Njeno zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili. Na kraju so bili poleg reševalnega vozila in zdravniškega avtomobila deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores tudi gasilci in varnostni organi, ki preiskujejo vzroke nesreče.