Demografski padec ogroža slovensko šolo

Zaradi demografskega padca se v prihodnje obeta manjši vpis v šole s slovenskim učnim jezikom v Furlaniji - Julijski krajini, ki lahko postavi pod vprašaj obstoj nekaterih razredov in šol. Zato se postavlja vprašanje, kako najti primerne rešitve in oblikovati temu primerno strategijo, v to smer pa bo v prihodnjih mesecih storjenih tudi nekaj korakov. To izhaja iz današnjega delovnega sestanka v Trstu, ki ga je sklicala senatorka Tatjana Rojc in katerega so se udeležili člani skupnega predstavništva Slovencev v Italiji (deželni svetnik Marko Pisani, predsednik paritetnega odbora Marko Jarc ter predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in član vodstva Sveta slovenskih organizacij Julijan Čavdek) in člani Deželne komisije za slovenske šole.

Prisotnim je sliko stanja slovenskega šolstva v Italiji orisal vodja Urada za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za Furlanijo - Julijsko krajino Igor Giacomini, iz nje pa izhaja, da bo demografski padec privedel do manjšega vpisa v slovenske šole. Številni navzoči pa so iznesli tudi več predlogov o tem, kako si zastaviti vprašanja, da bi začeti pogovor o implementaciji števila šol, razmisliti bi morali tudi o tem, zakaj starši vpisujejo otroke v šole v Sloveniji, kako je s predšolsko ponudbo, pa tudi o vprašanju zakonodaje, je dejala senatorka Rojc.

Za predsednika paritetnega odbora Marka Jarca pa je pozitivno, da so prisotni strnili moči in iskali ključ za reševanje vprašanj. Obstaja volja, da se ohranijo vse šole in razredi, čeprav dejstva kažejo, da bo pot verjetno peljala drugam in da bo zato treba iskati druge rešitve, pravi. Glede nadaljnjih korakov je treba omeniti, da je čez približno mesec dni napovedan sestanek z župani na omenjeno temo, čim prej pa naj se skliče tudi deželna konferenca o slovenskem šolstvu.

