Druga faza gradnje NUK II ostaja še neznanka

Gradnja nove Narodne in univerzitetne knjižnice, NUK II v Ljubljani bo potekala v dveh fazah. Prva, izobraževalni center, se bo začela v kratkem. Kdaj bo na vrsti druga faza, to je dolgo pričakovana novogradnja glavne stavbe, zaenkrat na slovenskem ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) ne morejo napovedati.

Kot so za STA pojasnili na MVZI, je zaključen razpis za prvo fazo izgradnje NUK II, ki zajema rekonstrukcijo objekta na Rimski 1. Pogodbena vrednost prenove znaša 3,55 milijona evrov, vrednost celotnega projekta pa je ocenjena na 4,4 milijona evrov. Projekt bo predvidoma dokončan do konca prihodnjega leta. V NUK so za STA zapisali, da bo objekt namenjen delovanju Raziskovalno-razvojnega in izobraževalnega središča, ki bo s sodobno opremo in prostorsko zasnovo omogočal izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih in strokovnih dejavnosti. V njem bodo urejeni računalniška učilnica, predavalnica, sejna soba in prostori za svetovanje.

Prvi načrti že pred 40 leti

Druga faza izgradnje NUK II ostaja še delno neznanka. Prišlo je med drugim do zamika pri porabi sredstev zaradi arheoloških najdb in posledične zamude. Kot poudarjajo, se namreč NUK II gradi na območju rimske Emone, ki je bilo predhodno deloma ali pa sploh še ne raziskano. Glede na arheološke najdbe so nastale pričakovane zamude

Prvi načrti za gradnjo NUK II segajo že v 80. leta minulega stoletja, ko je bil izveden prvi natečaj za NUK II, a je ostal neuresničen. Na mednarodnem natečaju leta 2012 je bila za projekt nove nacionalne knjižnice izbrana arhitekturna rešitev biroja Bevk Perović arhitekti.

NUK II bo večnamensko središče za vse generacije, opremljen bo s sodobno tehnologijo, posebna nočna čitalnica bo na voljo 24 ur na dan. Uporabnicam in uporabnikom bodo na voljo individualne študijske celice, računalniške učilnice, projektne sobe, ustvarjalnice, dvorane za predstavitve in strokovna srečanja, sobe za delavnice, prostori za delo študijskih skupin in družabni prostor.