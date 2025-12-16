V Štandrežu bi vsi radi poročili Marcolfino srečko

3, 13, 35, 16, 23, 12 in dodatna 17. To so bile številke na loterijski srečki, ki je bila izžrebana in jo je zmagala ne preveč prikupna dekla Marcolfa. Okrog teh številk in dobitnice bajne vsote se je vrtela in prepletala gledališka igra z naslovom Marcolfa, ki jo je pred mnogimi leti napisal italijanski genij odrskih burk Dario Fo, sicer dobitnik Nobelove nagrade za literaturo leta 1997.

Igro z naslovom Marcolfa so v nedeljo v predpremieri postavili na oder igralci gledališkega odseka Prosvetnega društva Štandrež. Predstava je v sklopu abonmaja ljubiteljskih gledaliških skupin, v štandreško župnijsko dvorano priklicala lepo število ljubiteljev gledališča z obeh strani meje. Kot je v uvodnem pozdravu povedal David Vižintin, predsednik štandreškega društva, ki letos praznuje 60 let delovanja, je nedeljski nastop gledališke skupine veljal za predpremiero, medtem ko bo prava premiera na sporedu sredi januarja 2026.

Štandreška verzija s songi

Predstava je tipičen primer Fojevega žanra, ki zna na humoren, tudi absurden način prikazati človeške lastnosti, pa naj gre za bogatina ali najbednejšega bajtarja. Markiz, mogočnež in lažnivec, ki pa je zaradi razsipnosti obubožal in se zaradi dolgov skriva pred upniki, ima v službi deklo Marcolfo. Zaročena je s Francescom, ki pa odlaša s poroko. V zgodbo se vplete še Giuseppe, ko v časopisu prebere, da je Marcolfa na loteriji zmagala bajno vsoto denarja. Prej ne preveč lepa in neprivlačna dekla naenkrat postane priljubljeno dekle. Vsi bi se radi poročili z njo ... oziroma z njeno srečko.

Štandreška priredba postreže še s simpatičnim dodatkom: v igro so namreč uvedli še songe, ki jih je pripravila Eva Dolinšek, besedila pa Andrej Zalesjak. On je tudi režiral igro, ki jo je v slovenščino prevedel Matej Klanjšček.