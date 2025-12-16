Na mestnem avtobusu št. 10 nov napad na voznika

V soboto, 13. decembra, je na tržaškem mestnem avtobusu št. 10 prišlo do novega primera nasilja. Približno ob 15.15 je mlajši moški napadel voznika, je danes sporočilo podjetje Trieste Trasporti. Žal gre le za zadnji napad v dolgem seznamu, vozniki in sindikati že dolgo zahtevajo večjo varnost za zaposlene.

Na osnovi pričevanja voznika in posnetkov varnostnih kamer na avtobusu naj bi mladenič na postaji v Ulici Valmaura v predmestju Trsta hotel na avtobus vstopiti skozi srednja vrata. Teh pa voznik ni odprl, ker ni nihče izstopil in so ta po pravilih namenjena le potnikom, ki morajo iz avtobusa. Mladenič je nato vstopil skozi sprednja vrata in planil proti voznikovi kabini ter skušal odpreti vrata, kar mu ni uspelo. Nato se je nagnil čez zaščitno steklo in udaril voznika v obraz. Ta je tedaj pritisnil na zavore, da bi se zaščitil. Dva potnika sta zato padla na tla, vendar se nista poškodovala. Napadalec je nato s silo odprl vrata avtobusa in zbežal z dekletom, ki je bilo z njim.

Voznika so kasneje oskrbeli v katinarski bolnišnici, kjer so mu zdravniki predpisali, da se bo moral zdraviti osem dni. Nasilneža je prijavil karabinjerjem. Prijavo bo vložilo tudi podjetje Trieste Trasporti, je v sporočilu za medije napovedal predsednik Maurizio Marzi Wildauer, ki je tudi izrazil solidarnost vozniku in ostro obsodil nov nasilni dogodek. Dodal je še, da bodo varnostnim organom prijavili vse morebitne nadaljnje primere nasilja.