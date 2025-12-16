Podpore za zamejske študentke in študente

Študentke in študenti iz zamejstva se v akademskem letu 2025/2026 lahko spet potegujejo za podpore, ki jih je Slovensko dobrodelno društvo ravnokar objavilo na svoji spletni strani.

Gre za 39. nagrade Mihaela Flajbana, prvenstveno namenjene maturantom in maturantkam slovenske narodnosti iz Furlanije - Julijske krajine, ki so se vpisali v prvi letnik univerze, a tudi drugim študentom vseh smeri, pole teh pa še za nagrado inženirja Aljoše Vesela, ki je namenjena šolarjem Zavodov za višje izobraževanje.

Tem že tradicionalnim nagradam se tretjič pridružuje še nagrada Marka Stavarja, za katero sta se v spomin na podjetnika in javnega delavca inženirja Marka Stavarja (1962–2018) v sodelovanju s SDD odločili podjetje Servis in Slovensko deželno gospodarsko združenje skupno s pokojnikovo družino. Podeljujejo jo uspešnim študentkam in študentom inženirstva, fizike, matematike, kemije in informatike.

Vloge sprejemajo do 31. januarja 2026 in to v izključno digitalni obliki. Podrobnosti za oddajo vlog, ki se za vsako izmed omenjenih podpor rahlo razlikujejo, so skupaj s prijavnicami na voljo na spletni strani SDD. Za morebitna dodatna pojasnila lahko interesenti pišejo na elektronski naslov društva odbor@dobrodelno.it.