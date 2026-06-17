Demokratska stranka za zagotovljeno izvolitev Slovenca v poslansko zbornico

Če noben kandidat, pripadnik slovenske jezikovne manjšine, ne bo direktno izvoljen v italijansko poslansko zbornico, bo namesto zadnjega izvoljenega postal poslanec kandidat iz vrst slovenske manjšine na isti listi. To je srž popravka k državnemu volilnemu zakonu, ki sta ga predložila poslanca Demokratske stranke Debora Serracchiani in Gianni Cuperlo.

Predlog, ki ga je spodbudila slovenska senatorka Tatjana Rojc, se dejansko zavzema za zagotovoljeno izvolitev poslanca ali poslanke, ki se bo proglašal(a) za pripadnika(co) slovenske jezikovne manjšine v Italiji. Popravek je bil včeraj priložen k zapisniku seje poslanskega odbora za ustavna vprašanja, ki je začel obravnavo novega volilnega zakona na osnovi predlogov raznih strank.

Amandmajev je bilo v začetku skupno 771, ki so se nato zmanjšali na 731, predsednik odbora Nazario Pagano (Naprej, Italija) pa jih je za umestne na koncu proglasil 479. V Rimu računajo, da bo nov volilni zakon v poslanski zbornici odobren v prvi polovici julija, nato bo romal v senat. Cuperlo je po rodu Tržačan, Serracchiani je bila svojčas predsednica dežele Furlanije Julijske krajine.