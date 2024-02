Denga ni več (samo) tropska bolezen

Mrzlica denga ni več (samo) tropska in subtropska bolezen, vse pogosteje namreč tudi v naših krajih prihaja do »avtohtonih« okužb.

V nekaterih državah Južne Amerike se ravno v tem času soočajo z ogromno pojavnostjo okužb z virusom denge: v Braziliji so od začetka leta potrdili pol milijona primerov, štirikrat več kot doslej, in 75 smrtnih žrtev (poleg teh morajo za še 350 smrti ugotoviti, če so povezane z dengo), zaradi česar so v nekaterih zveznih državah razglasili izredne zdravstvene razmere.

Zaradi tega je ukrepalo tudi italijansko ministrstvo za zdravje, ki je v torek z okrožnico zvišala raven stopnje pripravljenost, zaradi česar so na letališčih in pristaniščih stekli preventivni ukrepi, v sklopu katerih ni izključen dezinskecija: cilj je preprečiti ali vsaj zmanjšati možnost vnosa komarjev iz rodu Aedes, zlasti Aedes aegypti, okuženih z virusom denge. Če trenutne temperature – kljub mili zimi – ne omogočajo preživetja jajčec, bodo spomladi z otoplitvijo okoliščine drugačne, sploh če bo toplo in vlažno, opozarjajo strokovnjaki. Razloga za preplah torej ni, previdnost pa je na mestu.

