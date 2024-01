Dež se bo v petek hitro spreminjal v sneg do nižin

Danes in jutri bo pod vplivom vlažnih jugozahodnih tokov in globokega ciklonskega območja, ki je nastalo nad zahodno Evropo in razširilo do naših krajev, prevladovalo oblačno in vlažno ter deževno vreme. Jutri, bo kot kaže, nekaj manj dežja in bo nekoliko topleje. Ozračje bo ponekod zamegljeno ali bo nastala megla.

Vremenska slika bo bolj razgibana v noči na petek ter v petek dopoldne in v osrednjih dnevnih urah, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta, za katero bo nekaj dni pritekal občutno hladnejši zrak. Ob njenem prehodu se bodo pojavljale padavine, lahko tudi v obliki ploh, meja sneženja pa se bo ob vdoru mrzlega severnega zraka - zapihala bo zmerna do močna burja -, naglo spuščala. Ohladitev bo razmeroma hitra in občutna. V FJK se bo predvidoma udejanjala v petkovih dopoldanskih ali opoldanskih urah. Dež se bo, kot kaže, spremenil v sneg tudi v višjih predelih Goriške in na Kraški planoti ter še občutneje v Benečiji in Reziji ter v severnih goratih predelih. Popoldne bodo padavine oslabele in do večera ponehale. Temperature pa se bodo spuščale. Po nižinah osrednje Slovenije v petek dopoldne Arso v manj kot 6 urah pričakuje od 5 do 10 centimetrov snega, nad nadmorsko višino okoli 500 m pa tudi okoli 15 centimetrov, so zapisali na družbenih omrežjih.

Noč na soboto bo mrzla. Najnižje nočne temperature bodo v soboto razen ob morju povsod pod lediščem, povečini od -2 do -4 stopinj Celzija. Občutek mraza bo povečevala zmerna burja. V soboto bo pretežno jasno Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 5 stopinjami Celzija.

V nedeljo zjutraj bo še kakšna stopinja Celzija manj kot v soboto. Burja bo povečini oslabela in ponehala. V nedeljo bo precej jasno.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek in torek, noči bodo še razmeroma mrzle.