Dežela izbrala načrtovalca za prenovo skladišč

Dežela Furlanija - Julijska krajina je izbrala izvajalca izvedbenega načrta za prenovo skladišč v Starem pristanišču, v katerih bodo dobili nov dom deželni uradi. Izbira je padla na začasno skupino podjetij, ki jo vodi Atelier(s) Alfonso Femia. Ime je v Trstu že znano: genovski arhitekt Femia je namreč pooblaščen tudi za ureditev novega linearnega parka, zelenega pasu, ki bo skozi Staro pristanišče povezoval središče mesta z obalnim pasom.

Najboljšega ponudnika je dežela iskala na javnem razpisu in naveza, ki jo bodi biro Femia, je bila izbrana po kriteriju najboljšega ponudnika in torej tudi za deželne blagajne najbolj ugodnega. Biro se je predstavil s 27 odstotkov nižjo ponudbo in si zagotovil naročilo, za izvedbo katerega bo dežela plačala 6,7 milijonov evrov.

V začasni skupini podjetij (RTI) so ob že omenjenem Atelier(s) Alfonso Femia tudi milanske družbe Milan Ingegneria, Derna Italia, Tekser in Starching, Maelle Restauri iz Genove, geološki studio Graziano & Masi iz Palerma ter tržaški arhitekt Giovanni Damiani. Tehnični in ekonomski načrt obnove bodo morali pripraviti v roku štirih mesecev. Nato bo sledil razpis za izvajalca del, ki bo obnovil stavbo 118, skladišči 7 in 10 ter hangar 21 v Starem pristanišču.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.