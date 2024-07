Plezalec obvisel na vrvi

Gorski reševalci iz Valcelline so včeraj ob 19. uri posredovali v furlanskih Dolomitih na Pordenonskem, kjer je plezalec med spustom z vrha Campanile di Val Montanaia obvisel na vrvi, oddaljen od stene nad praznino in ni mogel več nikamor. Vrv se je zataknila, pri čemer drugi plezalec, ki je bil z njim privezan, ni mogel pomagati. Na pomoč so poklicali drugi plezalci, ki so bili v bližini bivaka Perugini.

Priletel je reševalni helikopter iz Veneta, s katerim so se jima reševalci približali. Najprej so nanj potegnili obviselega plezalca, nato še kolego. Ob hitrem posredovanju sta bila na srečo oba nepoškodovana. Zlasti obviseli plezalec, ki ni imel kakršnega koli oprijema, bi bil lahko utrpel resnejše poškodbe, so sporočili gorski reševalci.